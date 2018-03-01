ОНЛАЙН СЕРИАЛЫ В HD 1080 КАЧЕСТВЕ СМОТРЕТЬ БЕСПЛАТНО

Оригинальное название: Greatness Code

Год: 2020

Страна: США

Жанр: Документальные

Режиссер: Готэм Чопра

В ролях: Усэйн Болт, Том Брэди, Леброн Джеймс, Кэти Ледеки, Алекс Морган, Келли Слэйтер, Шон Уайт

Длительность: 10 мин.

Герои документального сериала «Код величия» — всемирно известные спортсмены, которые рассказывают о поворотных моментах в своей карьере. Все они прошли через головокружительные взлеты и драматические...