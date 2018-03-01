ОНЛАЙН СЕРИАЛЫ В HD 1080 КАЧЕСТВЕ СМОТРЕТЬ БЕСПЛАТНО

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Код величия 1 сезон
Код величия 1 сезон

Оригинальное название: Greatness Code
Год: 2020
Страна: США
Жанр: Документальные
Режиссер: Готэм Чопра
В ролях: Усэйн Болт, Том Брэди, Леброн Джеймс, Кэти Ледеки, Алекс Морган, Келли Слэйтер, Шон Уайт
Длительность: 10 мин.

Герои документального сериала «Код величия» — всемирно известные спортсмены, которые рассказывают о поворотных моментах в своей карьере. Все они прошли через головокружительные взлеты и драматические...
Клуб нянек 1 сезон
Клуб нянек 1 сезон

Оригинальное название: The baby-sitters club
Год: 2020
Страна: США
Жанр: Комедия
Режиссер: Люсия Аньелло
В ролях: Шэй Рудолф, Софи Грейс, Момона Тамада, Марк Фойерстин, Алисия Сильверстоун, Хочитль Гомес, София Рейд-Ганцерт, Бенджамин Гоас, Райан МакКририк, Себастьян Биллингсли-Родригес, Сойер Фрейзер, Карин Коновал
Длительность: 30 мин.

«Клуб нянек» - зарубежный сериал, события которого повествуют историю о группе школьниц, которые решают создать клуб нянек. В центре внимания находятся девочки-подростки которым по тринадцать лет. ...
Проклятие: Начало 1 сезон
Проклятие: Начало 1 сезон

Оригинальное название: Ju-On: Origins
Год: 2020
Страна: Япония
Жанр: Ужасы
Режиссер: Се Миякэ
В ролях: Юина Куросима, Ёсиёси Аракава, Ририка, Кана Курасина, Коки Осамура, Сэико Иваидо, Иноваки Кай, Токио Эмото, Нобуко Сэндо, Рюшин Тэй
Длительность: 50 мин.

«Проклятие: Начало» - зарубежный сериал, повествующий историю о жизни простой начинающей актрисы, которая внезапно замечает, что в её доме происходят странные события, связанные с потусторонними...
Ханна 1 - 2 сезон
Ханна 1 - 2 сезон

Оригинальное название: Hanna
Год: 2019
Страна: США
Жанр: Драма
Режиссер: Сара Адина, Андерс Энгстрем, Джон Джонс
В ролях: Эсме Крид-Майлс, Юэль Киннаман, Мирей Инос
Длительность: 1 ч.

«Ханна» - зарубежный сериал, повествующий историю жизни одной девочки, имя которой Ханна. Главная героиня сериала выросла в густом лесу, который расположен в Финляндии в северной части города....
Двенадцать 1 сезон
Двенадцать 1 сезон

Оригинальное название: De Twaalf
Год: 2019
Страна: Бельгия
Жанр: Драма
Режиссер: Вутер Боувин
В ролях: Майке Кафмайер, Майке Нёвилль, Том Вермейр, Шарлотта Де Брейне, Петер Гориссен
Длительность: 50 мин.

«Двенадцать» - зарубежный сериал, который появился на экранах в 2019 году. В центре внимания находится директор школы по имени Фрай Палмерс. Жизнь главной героини протекала обычно....
Американская история преступлений 1 - 3 сезон
Американская история преступлений 1 - 3 сезон

Оригинальное название: American Crime Story
Год: 2016
Страна: США
Жанр: Биография
Режиссер: Райан Мерфи, Энтони Хемингуэй
В ролях: Кьюба Гудинг-мл., Сара Полсон, Дэвид Швиммер, Джон Траволта, Сэльма Блэр
Длительность: 42 мин.

Зарубежный сериал «Американская история преступлений», который создали Скоттом Александером и Ларри Карашевски, основан на реальных событиях. В задачу сюжета входит рассказать ряд самых...
Пацаны 1 - 2 сезон
Пацаны 1 - 2 сезон

Оригинальное название: The Boys
Год: 2019
Страна: США
Жанр: Боевик
Режиссер: Сет Роген, Эван Голдберг
В ролях: Лас Алонсо, Эрин Мориарти, Чейс Кроуфорд, Доминик МакЭллигот, Нэйтан Митчелл
Длительность: 1 ч.

«Пацаны» - зарубежный драматический сериал, повествующий историю о настоящих супер героях нашей современности. Все привыкли представлять себе героев, у которых есть уникальные способности и необычные...
Монахиня-воин 1 сезон
Монахиня-воин 1 сезон

Оригинальное название: Warrior Nun
Год: 2020
Страна: США
Жанр: Боевик
Режиссер: Агнешка Смочиньска, Джет Уилкинсон
В ролях: Альба Баптиста, Димитрий Эболд, Мэй Симон Лифшитц, Лайам МакМахон, Сильвия Де Фанти, Тоя Тернер, Лорена Андреа, Мелина Мэтьюз, Текла Рютен, Эмилио Сакрайя, Тристан Ульоа
Длительность: 43 мин.

«Монахиня-воин» – сериал, повествующий историю о невероятных приключениях и похождениях девятнадцатилетней девушки, которая внезапно обнаруживает себя в морге....
Я исчезну во тьме 1 сезон
Я исчезну во тьме 1 сезон

Оригинальное название: I'll Be Gone in the Dark
Год: 2020
Страна: США
Жанр: Детектив
Режиссер: Лиз Гарбус
В ролях: Пол Хейнс, Пэттон Освальт
Длительность: 43 мин.

«Я исчезну во тьме» - зарубежный сериал, повествующий историю о жизни писательницы по имени Мишель МакНамара. Основные события проекта были основаны на одноименной книге, которая была выпущена уже...
Время приключений: Далёкие земли 1 сезон
Время приключений: Далёкие земли 1 сезон

Оригинальное название: Adventure Time: Distant Lands
Год: 2020
Страна: США
Жанр: Мультсериалы
Режиссер: Hanna K. Nyström, Джек Пандарвис
В ролях: Мишель Вонг, Оливия Олсон, Хинден Уолш
Длительность: 1 ч.

Четыре новые части полюбившегося проекта "Время приключений". Сюжет возвращает зрителей обратно на Ууу, где нам предстоит поучаствовать в событиях, каждое из которых займет порядка часа. Проект...
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